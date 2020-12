Arabische opstand heeft tijd nodig: ‘Drie stappen vooruit, twee achteruit’

Achteraf was ‘Arabische Lente’ een te optimistische term. Na tien jaar is de grote omwenteling er bijna nergens van gekomen. Veel landen gingen er zelfs dramatisch op achteruit. Toch zijn de ‘opstanden’ niet voor niets geweest.

Algiers - Caïro - Damascus

Eigenlijk was het een incident van niks. De 26-jarige fruitverkoper Mohamed Bouazizi kreeg, op de ochtend van 17 december 2010, gedoe met de politie, die zijn stalletje omvergooide omdat hij geen marktvergunning had. Geld om de agenten om te kopen, zoals gebruikelijk was, had hij niet.

Het was het soort machtsmisbruik dat jonge werkenden en werklozen in Tunesië en elders in de Arabische wereld maar al te goed kennen. Maar juist daarom sprak het zo tot de verbeelding dat de wanhopige Bouazizi zichzelf met benzine overgoot en in brand stak, nadat hij bij het kantoor van de gouverneur in zijn woonplaats Sidi Bouzid vergeefs om belet had gevraagd.

vrijheid ruikenZijn zelfverbranding was de lont in het kruitvat. Tunesië k..

