Misbruik van ongeletterde Zuid-Afrikanen: ‘De hemel wordt beloofd, maar ze krijgen de hel’

In Zuidelijk Afrika is sprake van een wildgroei aan zelfstandige charismatische kerken. Zelfverklaarde profeten zetten de Afrikaanse Zelfstandige Kerk in hun hemd met in scène gezette wonderen, (machts)misbruik en fraude. Maar ook hekserij en vooroudergeloof hebben er soms een plek. En dit alles in de naam van Jezus.

Een rouwstoet houdt stil bij de Alleluia Ministries International Church van de zelfverklaarde profeet Alph Lukau in Zuid-Afrika. Uit de lijkwagen komt een geopende kist waarin een jonge man doodstil ligt. Lukau baant zich een weg door zijn kerk – met gemiddeld 18.000 kerkgangers per dienst –naar buiten. Hij positioneert zich voor de kist en wacht totdat alle cameramensen goed staan opgesteld. Met een gouden microfoon in zijn handen wekt hij de overledene op uit de dood in Jezus’ naam. Het filmpje ging vorig jaar de wereld over, maar niet vanwege het ‘wonder’ dat was vastgelegd op camera. Nee, het was duidelijk te zien dat de man al ademde voordat hij werd ‘opgewekt’. Dit zorgde voor een rel, en meerdere vertrouwelingen van Lukau die uit..

