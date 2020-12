EU-hof: ga door met uitleveren aan Polen

De rechtbank in Amsterdam mag niet weigeren verdachten uit te leveren aan Polen omdat zij twijfelt aan de Poolse rechtsstaat en de rechterlijke onafhankelijkheid in het land. Dit volgt uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg van donderdag.

Warschau

De Amsterdamse rechtbank had de zaak voorgelegd uit zorg over ‘structurele en fundamentele tekortkomingen’ van de Poolse rechtsstaat. Alle internationale aanhoudingsbevelen in Nederland worden in de hoofdstad behandeld.

In principe zijn EU-lidstaten verplicht deze aanhoudingsbevelen op te volgen. Maar eerder dit jaar kwam de Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam tot de conclusie dat de rechterlijke onafhankelijkheid in Polen onder druk staat en verdachten daarom niet verzekerd zijn van een eerlijk proces. Dat is geen reden om alle Europese aanhoudingsbevelen die uit Polen komen automatisch te weigeren, oordeelt het Hof. Jaarlijks zijn het ongeveer driehonderd zaken, een derde van het totaal.

Het overleveren van ve..

