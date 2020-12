Moskee in Kenia noemt zich naar ‘Jezus, zoon van Maria’

35 jaar voerden christenen en moslims in Kaloleni in Kenia een juridische strijd over een stuk grond om een gebedshuis te bouwen. De rechter beslechtte dit in oktober, ten gunste van de moslimgemeenschap. Als gebaar van verzoening kozen zij ‘moskee van Jezus Christus, zoon van Maria’ als naam voor hun gebedshuis.

Kaloleni

De Muslim Association verzoende zich op die manier met de lokale Zevendedags Adventisten. ‘We zijn geen vijanden van christenen’, vertelt Abdul Rashid aan The Standard, een krant in Kenia. Rashid is muezzin (gebedsomroeper) van de moskee. ‘Moslims geloven in Jezus. De keuze van de naam is te danken aan Jezus Christus, van wie we geloven dat hij zal terugkeren.’

Christenen reageren eveneens positief. ‘Het is een goed gebaar’, reageert christen Joseph Odhiambo. ‘Ik denk dat het een sterke indicatie is dat moslims en christenen elkaar als broers en zussen zien.’

De unieke naamkeuze gaat inmiddels de wereld over. Er is in Abu Dhabi een moskee met een vergelijkbare naam: Maria, moeder van Jezus. En in Jordanië is er een ‘moske..

