Schoolsluiting zorgt voor toename van genitale verminking bij meisjes

Dar es Salaam

In Tanzania en Kenia worden duizenden meisjes acuut bedreigd met genitale verminking. Traditiegetrouw is de kerstvakantie het startpunt van het ‘snijseizoen’ voor verschillende Oost-Afrikaanse volkeren, waaronder het Kuria-volk. Terre des Hommes verwacht een enorme toename van genitale verminking bij Kuria-meisjes. ‘De verminking begint op steeds jongere leeftijd. Zo probeert de gemeenschap justitiële vervolging te voorkomen. Want hoe jonger het kind, hoe kleiner de kans dat het meisje vlucht of gaat praten’, vertelt persvoorlichter Jos van Voogd. Vorig jaar bezocht hij de regio tijdens het ‘snijseizoen’. ‘Officieel is meisjesbesnijdenis verboden, maar er is te weinig politie en geen politieagent die het aandurft om het ritu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .