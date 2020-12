Onderzoekers: EU-landen kochten medische mondkapjes afkomstig uit Xinjiang

Overheden en zorginstellingen uit heel Europa hebben mondkapjes ingekocht die zijn gemaakt door Oeigoerse dwangarbeiders uit China. Dat meldt het Oost-Europese Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), een internationaal collectief van onderzoeksjournalisten. Ook in Nederland zijn ‘verdachte medische mondkapjes’ beland.

Amersfoort

Volgens de onderzoekers gaat het om twee vooraanstaande Europese leveranciers van medische hulpmiddelen, OneMed en McKesson, die miljoenen middelen hebben ingeslagen bij twee Chinese fabrieken die worden gelinkt aan slavenarbeid van Oeigoeren. Deze etnische minderheid wordt stelselmatig onderdrukt in het Chinese Xinjiang. In die noordwestelijke regio worden zeker een miljoen Oeigoeren opgesloten en ‘heropgevoed’ in concentratiekampen.

OneMed Nederland is een belangrijke partner van het Landelijke Consortium Hulpmiddelen (LCH), het centrale inkoopteam dat in maart door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opgericht om persoonlijke beschermingsmiddelen in te kopen. Dat schrijft het journalis..

