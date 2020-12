Italiaanse regering beloont mensen die elektronisch betalen, maar veel Italianen willen niet afkicken van cash

‘Interessant systeem’, zegt Federico Bottalico (33) verrast, als hij voor het eerst over de cashloze voornemens van zijn overheid hoort. In zijn marktkraam in de Romeinse wijk Monteverde verkoopt Bottalico oude boeken en tweedehands snuisterijen, van wereldbollen tot elpees, espressokopjes en asbakken van gekleurd glas. Een pinautomaat heeft hij nog niet. ‘Maar die komt er binnenkort wel’, zegt hij optimistisch. Hij ziet er de voordelen van in: het is makkelijk, veiliger met het virus en maakt zwarte transacties moeilijker.