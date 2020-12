Topadviseur Anthony Fauci is jaloers op de corona-aanpak van Nederland

Amsterdam

‘Wat ik heb gezien, tenminste van een afstand, is dat jullie op uniforme wijze handelen en daar kunnen wij veel van leren’, zegt Fauci in het vraaggesprek. ‘Als in Europa wordt besloten dat er iets moet gebeuren, dan luisteren de meeste mensen daarnaar. Dat is een probleem in ons land, met vijftig onafhankelijke staten die het op hun eigen manier willen aanpakken. Dat werkt niet als een virus een land aan het verwoesten is. Dat virus weet het verschil niet tussen New York en New Jersey.’

De Verenigde Staten telden de afgelopen week een recordaantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen, bijna 16.000 Amerikanen overleden aan COVID-19, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.

Fauci, die maandenlang naast president Trump ston..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .