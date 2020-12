‘De zedenwet in India biedt transgenders nauwelijks bescherming’

Transgenders lopen mee in de Pink Rally of Transgender in Mumbai.

New Delhi

Een reeks schokkende verkrachtingszaken in India heeft in de afgelopen jaren geleid tot grote ophef in het land. Mensen gingen massaal de straat op om te protesteren tegen het politieke beleid, dat vrouwelijke slachtoffers onvoldoende zou beschermen. De regering heeft na die volkswoede zwaardere straffen gesteld op verkrachting. Maar die wet is alleen gericht op vrouwen en meisjes als slachtoffer. Er wordt niet genoeg gedaan om andere geslachten te beschermen, benadrukken activisten.

De Nationale Aidscommissie, onderdeel van de Indiase overheid, deed onderzoek onder vijfduizend transgenders; een op de vijf had de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met seksueel geweld.

Volgens CNN krijgen verkrachters van transgenders een lage..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .