San Francisco

De huisverhuurgigant beschikt over een wereldwijd netwerk van miljoenen huiseigenaren. Zij verhuren een gedeelte van hun woonhuis via het online Airbnb-platform.

Tijdens de bosbranden in Californië en Australië verleende Airbnb al hulp aan gedupeerden door hen op te vangen in huizen van hun leden. De (woning)nood tijdens de coronapandemie, van zorgmedewerkers die niet veilig in quarantaine kunnen gaan in hun eigen woning, is de reden om een opzichzelfstaande stichting op te richten die financieel ondersteund wordt door het miljardenbedrijf. Maar de stichting denkt bijvoorbeeld ook aan de hulpverleners – van over de hele wereld – die binnenkort het land door moeten reizen om te vaccineren. Zij krijgen de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .