Hafsah Faizal, moslima en fantasy-schrijver, staat op de jonge talentenlijst van Forbes

Schrijver Hafsah Faizal is de eerste vrouw met een niqab die een plek krijgt in de Forbes ‘30 under 30’, een jaarlijkse lijst van succesvolle jonge mensen. Faizal wil als schrijver vooroordelen over het Midden-Oosten wegnemen.

Met We hunt the flame haalde Hafsah Faizal (27) vorig jaar de bestsellerlijst van de New York Times. Het was voor de Amerikaanse moslima haar doorbraak als schrijver. Daarnaast is ze als websiteontwerper met haar bedrijf Icey Designs ook succesvol als ondernemer.

Vorige week nam tijdschrift Forbes haar op in haar ‘30 under 30’, een lijst met succesvolle jonge mensen. Faizal is op die lijst de eerste vrouw met een niqab - een sluier die het hele gezicht bedekt, behalve de ogen.

Ze schrijft haar boeken voor jongvolwassenen en ze vallen in het razend populaire genre van de fantasy. Ze noemt als inspiratie In de ban van de ring van J.R.R. Tolkien en The hunger games (vooral bekend van de gelijknamige filmtrilogie).

