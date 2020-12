Mount Everest is 86 centimeter hoger

Kathmandu

De hoogte van de Mount Everest valt door een nieuwe meting 86 centimeter hoger uit. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken maakte in een gezamenlijke persconferentie met Nepal bekend dat de berg exact 8848,86 meter hoog is. De nieuwe vastgestelde hoogte is gebaseerd op recente metingen door beide landen.

Nepal liet in mei 2019 de hoogte onderzoeken en China deed dat eerder dit jaar. Het is de eerste keer dat Nepal zelfstandig een meting heeft uitgevoerd. Er wordt gespeculeerd dat de hoogte van de berg veranderd zou zijn door de opwarming van de aarde en een aardbeving in 2015. <