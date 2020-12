Sprinkhanenplaag teistert Zuid-Afrika

Zuid-Afrika kampt in drie provincies met een sprinkhanenplaag. Vrijwilligers bestrijden in Vrijstaat, Noord-Kaap en West-Kaap de grootste sprinkhanenplaag in tien jaar, aldus de Zuid-Afrikaanse minister van Landbouw Angela Thokozile Didiza.

‘De harde wind maakt het moeilijk om de verspreiding van de zwermen sprinkhanen tegen te gaan. We roepen boeren op alert te zijn op de mogelijke komst van sprinkhanen. En als zij de insecten spotten, vragen we hen om dit zo snel mogelijk door te geven aan de overheidsmedewerkers, zodat we de verspreiding kunnen tegengaan’, laat minister Didiza weten in een brief op Twitter. Als het niet lukt om de verspreiding van de hongerige insecten te stoppen, kan volgens haar de voedselzekerheid in Zuid-Afrika in gevaar komen.

Al zeven weken is boer Christoff Vermeulen elke nacht aan het werk om de zwermen met sprinkhanen te bestrijden met een groep vrijwilligers. De overheid verstrekt de insecticide, net als benzine en een vergoe..

