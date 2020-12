Abortussen onder druk door corona

Onafhankelijke abortusklinieken in de Verenigde Staten kunnen door de coronacrisis maar moeilijk het hoofd boven water houden. In deze klinieken vindt 60 procent van de abortussen plaats. Tegenstanders van abortus reageren verheugd.

Minneapolis

Dit meldt Baptist Press op basis van recent onderzoek door het Abortion Care Network. In de VS vonden in 2017 ongeveer 862.000 abortussen plaats. Planned Parenthood voerde daarvan 37 procent uit, ziekenhuizen 3 procent en de rest komt voor rekening van private klinieken.

Door de coronapandemie en de economische crisis die daardoor in de VS ontstond, zijn dit jaar veertien klinieken verdwenen. Er zijn er nog 340 over. Het aantal daalt al jaren, maar corona versnelt dit proces.

Ook de coronamaatregelen van staten spelen een rol. Alabama schrapte bijvoorbeeld al in maart alle 'optionele' medische behandelingen, waaronder abortus. In de staat zijn nog maar enkele abortusklinieken over, meldt Time, die het water aan ..

