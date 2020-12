Hongaarse economen komen in opstand tegen Orbáns anti-EU-beleid

Heeft u al een account? Log in

De economen willen dat Boedapest zijn vetorecht direct van tafel haalt.

Premier Viktor Orbán sluit elk compromis uit, maar wordt in eigen land geconfronteerd met verzet. ‘Het gedrag van Hongaarse regering is buitengewoon schadelijk voor het gezamenlijke Europese beleid. Ook bedreigt deze opstelling de economische situatie van Hongaarse burgers’, schrijven vijftien economen in een verklaring die zij zondag naar het nieuwsplatform Telex hebben gestuurd. Onder hen zijn een voormalige minister van Industrie en een oud-hoofd van de Hongaarse centrale bank, die eerder ook minister onder Orbán was.

Donderdag en vrijdag spreken de 27 EU-leiders over de impasse, nu Hongarije en Polen de Europese financieringsstromen willen vetoën.

Ruurd Ubels, Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.