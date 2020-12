EU vraagt Israël opheldering over dood Palestijnse tiener

Tel Aviv

De daders moeten volgens de EU voor het gerecht worden gebracht. De Palestijnse premier Mohammed Shtayyeh noemde de dood van de jongen een misdaad.

Volgens Palestijnse bronnen is de jongen door een Israëlische militair in zijn maag geschoten. Hij stierf uren later. Het Israëlische leger beweert niet met scherp te hebben geschoten. Militairen traden op om relschoppers tegen te houden die ook burgers in gevaar brachten. Volgens berichten in de media nam de jongen deel aan een protest tegen de nieuwe buitenpost van een Israëlische nederzetting.

Vrijdag zei de VN-gezant voor het Midden-Oosten, Nikkolaj Mladenov, al dat hij ontzet was over de moord. ‘Israël moet dit schokkende en onaanvaardbare incident snel en onafhankelijk onderzoeken', schreef hij op Twitter.

De Palestijnen willen een staat vestigen op de Westelijke Jordaanoever, in het oosten van Jeruzalem en in de Gazastrook, gebieden die Israël in de oorlog van 1967 in het Midden-Oosten heeft veroverd.

De Palestijnen, die beperkt zelfbestuur hebben op de Westelijke Jordaanoever, zeggen dat de Israëlische nederzettingen hun een levensvatbare staat ontzeggen. Ze zien de enclaves, zoals veel andere landen, als een obstakel voor vrede en als illegaal onder het internationaal recht.

Israël betwist dit met een beroep op de veiligheid en op de bijbelse en historische banden met het land. De Israëlisch-Palestijnse vredesbesprekingen zijn in 2014 totaal mislukt. <