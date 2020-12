Eerste landen starten met vaccineren

Moskou

De Russen zijn in zeventig klinieken in Moskou gestart met het toedienen van vaccinaties van het vaccin Spoetnik V. Dat vaccin is ontwikkeld door Russische wetenschappers. Als eersten zijn werknemers uit het onderwijs, de gezondheidszorg en de sociale dienstverlening aan de beurt. In de metropool van 12 miljoen inwoners hebben duizenden mensen een afspraak gemaakt om zich te laten inenten. Na de eerste dosis is na 21 dagen een tweede injectie nodig.

De vaccinaties zijn gratis en vrijwillig. Deze maand moeten ongeveer twee miljoen doses worden toegediend. Rusland heeft echter problemen met de massaproductie van het vaccin.

Vicepremier Tatiana Golikova zei vorige week dat het 42 dagen duurt voordat immuniteit voor het coronavirus z..

