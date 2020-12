Heilig geloof in heilstaat Noord-Korea

De Spaanse geheime dienst luistert waarschijnlijk mee, maar dat deert hem niet. Communist Alejandro Cao de Benós is wel wat gewend. Een telefoongesprek met de 'enige westerse vertegenwoordiger' van Noord-Korea geeft een inkijkje in het denken van een fanatieke aanhanger van het repressieve regime. Waar alle internationale rapporten uiterst kritisch zijn, gelooft Cao de Benós heilig in de socialistische heilstaat.

Toen hij zestien was, wilde hij niets liever dan in Noord-Korea gaan wonen. Dat ging niet door, want Cao de Benós zou volgens zijn vrienden in Pyongyang nuttiger kunnen zijn als hij zich vanuit zijn geboorteland Spanje zou inzetten voor de Noord-Koreaanse zaak.

Dertig jaar later is Alejandro Cao de Benós de Les y Pérez (45) de eerste en enige westerling met een officiële post in de regering van Noord-Korea. Sinds 2002 is hij 'speciaal gedelegeerde voor culturele betrekkingen met het buitenland'. Een onbetaalde functie, die hij met overgave vervult vanuit Spanje. Hij combineert het met zijn taak als voorzitter van de Korean Friendship Association, een in Tarragona gevestigde club met 16.000 leden uit 125 ..

