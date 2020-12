‘Amerikaans Congres wil geen terugtrekking troepen Duitsland'

Washington

Dat staat in een wetsvoorstel voor de Amerikaanse defensiebegroting, waarover de Democraten en Republikeinen in beide kamers in het Congres donderdag overeenstemming bereikten, schrijft de Duitse krant Die Welt. In het wetsvoorstel staat dat de Amerikaanse minister van Defensie in een rapport aan het Congres moet aangeven of een dergelijke terugtrekking in het nationale belang van de VS zou zijn. Op zijn vroegst 120 dagen daarna zou het aantal Amerikaanse militairen dat in de Bondsrepubliek gestationeerd is, onder de grens van 34.500 mogen zakken.

Leden van het door de Democraten gecontroleerde Huis van Afgevaardigden en de door Republikeinen gedomineerde Senaat, waren het donderdag eens over het begrotingspakket van 4500 pagina’s voor Defensie voor het komende jaar. Nadat het door de twee kamers van het Congres is aangenomen, moet Trump de wet ondertekenen voordat deze van kracht wordt.

Het wetsontwerp onderschrijft dat het Congres Duitsland blijft zien als een sterke NAVO-partner. De aanwezigheid van de ‘ongeveer 34.500 leden van de in Duitsland gestationeerde Amerikaanse strijdkrachten' dient als een belangrijk afschrikmiddel voor militaire agressie en mogelijke expansie van Rusland in Europa. <