Zitting zaak ex-minister Hoefdraad uitgesteld

Paramaribo

De advocaten van Hoefdraad vinden dat de dagvaarding niet op de juiste manier is uitgereikt en daarom niet geldig is. Het Openbaar Ministerie (OM) kreeg van de rechter de ruimte om over twee weken met een reactie op de eis van de advocaten terug te komen. Hoefdraad was zelf niet aanwezig in de rechtbank. Hij is al zeker vijf maanden niet meer gezien in Suriname. Sinds augustus is er een opsporingsbevel voor hem uitgevaardigd door de Surinaamse autoriteiten. Het OM verdenkt Hoefdraad van overtreding van verschillende wetten zoals de Anti Corruptiewet, de Bankwet en de wet die witwassen van geld verbiedt.

Hoefdraad heeft zelf een kort geding aangespannen tegen de staat Suriname om zijn zaak tegen te houden. Hij vindt dat niet de juiste procedure is gevolgd om hem in staat van beschuldiging te stellen. <