De markt is de politieke arena in Roemenië: ‘Ze houden ons aan het lijntje zodat we gaan stemmen’

In de aanloop naar de Roemeense verkiezingen, zondag, is alles politiek. En dus ook de sluiting vanwege corona van markthallen, zoals de geliefde Obor in Boekarest. ‘De dag na de verkiezingen gaan we in lockdown.’

Boekarest

Obor is een instituut. Op de gigantische markt in Boekarest kun je alles krijgen: lange strengen knoflook, winterlaarzen, tuinpotten, heiligenicoontjes, hompen schapenkaas, zelfgestookte sterke drank, opgeblazen varkensdarmen en grote bossen dille en peterselie. Voor veel inwoners van de Roemeense hoofdstad is het de plek bij uitstek voor verse en goedkope producten, vaak verkocht door de boeren uit de omgeving zelf.

Marktgangers, dik ingepakt tegen de winterkou, dwalen met grote boodschappentassen tussen de verse aubergines en paprika’s. Zo ook Alexandru Ali (25) en Claudia Cucu (27). Zij doen vrijwel uitsluitend hun boodschappen hier. ‘Het is een van de goedkoopste markten in de stad en we wonen dicht in de buurt’, zegt Cucu. ‘..

