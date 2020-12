Kilometerheffing voor auto in Brussel in 2022

Brussel voert in 2022 een kilometerheffing in voor automobilisten. Daardoor moeten de files in de drukke en vieze Belgische hoofdstad slinken en moet de lucht schoner worden.

Brussel

Het rekeningrijden gaat alleen overdag gelden en enkel op werkdagen. Automobilisten kunnen hun kenteken registreren, waarna slimme camera’s de heffing in rekening brengen. In de spits is de basisprijs voor een rit 2 euro, daarbuiten 1 euro, wat kan oplopen als een auto een zwaardere motor heeft. Daar komt 20 eurocent per gereden kilometer bij. In ruil schrapt de regering van het hoofdstedelijk gewest de wegenbelasting.

Onder andere de regeringen van Vlaanderen en Wallonië lopen al langer te hoop tegen de nieuwe heffing, omdat die forenzen en bezoekers van buiten de hoofdstad zou duperen. Die blijven wel wegenbelasting betalen en worden daarbovenop aangeslagen voor ritten in Brussel. De Brusselse regering zegt nog met hen te zullen overleggen over de uitwerking van de plannen.