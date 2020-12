Oud-president Giscard d'Estaing (94) overleden

Parijs

De centrumrechtse Giscard d’Estaing was president van 1974 tot 1981. Zijn opvolger François Mitterrand overleed in 1996 en diens opvolger Jacques Chirac stierf vorig jaar. Dat maakte Giscard d’Estaing ruimschoots de oudste nog levende ex-president van Frankrijk.

Giscard d’Estaing was een telg uit een vooraanstaande bourgeois-familie. Nadat hij de meest prestigieuze scholen en universiteiten van Frankrijk had doorlopen, werd hij op zijn 33e staatssecretaris van Financiën onder Charles de Gaulle, die hem ‘zijn beste muntmeester’ noemde.

jongste president

Toen hij vijftien jaar later de verkiezingen won, was hij met zijn 48 jaar de jongste Franse president. Dat zou hij blijven totdat Emmanuel Macron in 2017 op 39-jarige leeftijd werd verkozen.

Onder Giscard d'Estaings presidentschap werd abortus in Frankrijk gelegaliseerd en de echtscheiding met wederzijdse instemming ingevoerd. Hij gold ook als een van de architecten van de Europese eenwording.

De Fondation Valéry Giscard d'Estaing heeft laten weten dat de oud-president uiteindelijk is overleden aan complicaties die het gevolg waren van een coronabesmetting. De oud-president was onlangs nog opgenomen in een ziekenhuis in Tours, maar toen werd niet bekendgemaakt wat hem mankeerde. Giscard d'Estaing moest in september nog met een lichte longontsteking naar een ziekenhuis in Parijs. <