Schapenboeren vrezen no deal

‘Round-up! Round-up!’ Twee Schotse herdershonden schieten over een veld in Suffolk waar een paar honderd schapen zich tegoed doen aan knolrapen. Tevreden ziet Tim Crick hoe Blue en Jack de dieren binnen een mum van tijd bijeendrijven. Een paar schapen springen in de lucht. Een mooier bestaan, zo vertelt de 58-jarige schapenboer, kan hij zich niet voorstellen. Maar donkere wolken pakken zich samen aan de horizon. ‘Een brexit zonder deal? Dat kan binnen enkele jaren het einde van mijn bedrijf betekenen.’