Hongkongers zien Amerikaans ingrijpen als laatste redmiddel en vestigen hoop op Joe Biden

Oppositieleiders in Hongkong worden één voor één uitgeschakeld. Demonstraties zijn de kop in gedrukt. Voorvechters van de democratie zijn opgepakt of de stad uit gevlucht. ‘Vormt de wereld geen blok tegen de Chinese Communistische Partij, dan zullen meer activisten worden opgeofferd. Net zoals democratische waarden.’

Hongkong

Nu is de tijd voor een nieuw Chinabeleid, schrijven Nathan Law Kwun Chung and Alex Chow, twee activisten uit Hongkong. In hun open brief in The New York Times, gericht aan Joe Biden, de nieuw verkozen president van Amerika, laten ze weten dat hun hoop nog altijd is gevestigd op de westerse wereldmacht. Zij zien politiek ingrijpen van Biden als een laatste middel om de democratie in Hongkong, een stad met een zelfstandige status op Chinees grondgebied, te redden.

Dat hebben de activisten eerst zelf proberen te doen door massademonstraties te organiseren in hun stad. In 2019 kwamen twee miljoen mensen op de been. Op die manier probeerden demonstranten een stokje te steken voor de toenemende politieke invloed van China in Hongkong.

