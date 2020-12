Britten beginnen komende week al met inenten

Londen

Als eersten worden kwetsbare 80-plussers, alsmede de honderdduizenden werknemers van de National Health Service, het Britse zorgpersoneel, ingeënt. De hoop is dat de 94-jarige koningin Elizabeth een voorbeeldfunctie wil vervullen voor mensen die niet een-twee-drie bereid zijn om zich te laten inenten. Drie op de tien Britten twijfelen.

De Britse regering zegt niet van plan te zijn vaccinaties te verplichten, maar zoekt naar manieren om zo veel mogelijk burgers over te halen. Zo spreken bewindslieden over een immuniteitspaspoort dat toegang biedt tot theaters, vliegtuigen, voetbalwedstrijden, bioscopen en de horeca. Deze vorm van dwang ligt gevoelig in conservatief-libertaire hoek.

De goedkeuring door het MHRA leidde tot euforie...

