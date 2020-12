Duitse mega-prikhallen zijn bijna paraat

Duitsland is al een heel eind op weg met de voorbereiding op een coronavaccin. In de regio’s worden honderden enorme vaccinatiecentra op poten gezet, die half december paraat kunnen zijn.

Lemgo

Congrescentra bieden zelden een spectaculaire aanblik; de betonnen kolos in Lemgo is geen uitzondering op die regel. Vanbuiten valt er over de Phoenix Contact Arena maar één ding met zekerheid te zeggen: hij is groot. ‘Groot genoeg’, zegt brandweerman Sascha Medina Azuaga met tevreden opgekrulde mondhoeken.

In Lemgo, een stadje met 40.000 inwoners, ontstaat binnen nu en een week een regionaal vaccinatiecentrum, een van de 53 centra in de deelstaat Noordrijn-Westfalen en een van de vele honderden in heel Duitsland. De coördinatie is in handen van twee vriendelijke ambtenaren in functionele winterjassen.

‘Het congrescentrum in Detmold was ook lang in de race’, zegt Michael Güttge. ‘M..

