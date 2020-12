Akkoord VN en Ethiopië voor hulpverlening aan Tigray

De Verenigde Naties hebben met de Ethiopische regering een akkoord bereikt over hulp aan inwoners van het conflictgebied Tigray.

New York

Hulporganisaties vermoeden dat honderdduizenden mensen dringend voedsel, schoon drinkwater en medicijnen nodig hebben. Onduidelijk is nog wanneer er daadwerkelijk hulp naar Tigray gaat. De Ethiopische regering houdt hulp aan het ongeveer 6 miljoen mensen tellende Tigray tegen sinds het leger een maand geleden een offensief begon tegen strijders van het regionale bestuur van Tigray. Volgens de VN is er haast niets meer te eten voor bijna 100.000 vluchtelingen in kampen nabij de grens met Eritrea. Zij stammen uit een eerder conflict. De hulp gaat waarschijnlijk het eerst naar de delen van Tigray waar de regering het nu voor het zeggen heeft. Waar het leger nog slag levert met Tigrese strijders, zijn pottenkijkers niet welkom. Afgel..

