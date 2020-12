Hiv-remmer met aardbeiensmaakje

Speciaal voor kinderen is er een nieuwe hiv-remmer met aardbeiensmaak ontwikkeld. In de eerste helft van 2021 worden deze medicijnen - die oplosbaar zijn in water - beschikbaar in een aantal Afrikaanse landen. Door een samenwerking van gezondheidsorganisaties en farmaceutische bedrijven Viatris en Macleods is de nieuwe hiv-remmer 75 procent goedkoper, waardoor het medicijn betaalbaar is voor ontwikkelingslanden.