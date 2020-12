Premier Orbán verliest trouwe bondgenoot na rel over seksfeest in Brussel

De rel rond de Hongaarse Europarlementariër József Szájer, die is betrapt bij een illegaal seksfeest in Brussel, is woensdag uitgelopen op zijn vertrek uit de regeringspartij Fidesz. De partij- en bondgenoot van premier Viktor Orbán was door de Belgische politie opgepakt toen hij zaterdag een feest met ruim twintig mannen bezocht.

Desondanks zegde de Hongaar woensdag na veel ophef zijn lidmaatschap van het conservatieve Fidesz op. Waarschijnlijk is druk op hem uitgeoefend. Wat Szájer heeft gedaan, is ‘onaanvaardbaar, onverdedigbaar en onverenigbaar met de waarden van onze politieke familie’, zei premier Orbán tegen een Hongaarse krant.

Justitie in Brussel verdenkt Szájer (59) formeel van drugsgebruik en het overtreden van de coronaregels . De Europarlementariër erkent dat hij een fout heeft gemaakt door een ‘huisfeest’ te bezoeken. Hij ontkent echter dat hij drugs heeft gebruikt, hoewel er stimulerende middelen in zijn rugtas zouden zijn gevonden. Ook rept hij in een verklaring niet over het seksfeest.

