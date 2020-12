Orbán zwijgt pijnlijke rel over illegaal seksfeest in Brussel dood

De rel rond de Hongaarse Europarlementariër József Szájer, die is betrapt bij een illegaal seksfeest in Brussel, wordt door de regering in Boedapest doodgezwegen. De partij- en bondgenoot van premier Viktor Orbán is door de Belgische politie opgepakt toen hij een feest met ruim twintig mannen bezocht.

Brussel

Justitie in Brussel verdenkt Szájer (59) formeel van drugsgebruik en het overtreden van de coronaregels. De Europarlementariër erkent dat hij een fout heeft gemaakt door een ‘huisfeest’ te bezoeken. Hij ontkent echter dat hij drugs heeft gebruikt, hoewel er stimulerende middelen in zijn rugtas zouden zijn gevonden. Ook rept hij in zijn verklaring niet over het seksfeest.

Niet alleen voor Szájer, ook voor de Hongaarse regering is de affaire pijnlijk. De getrouwde Europarlementariër (zijn echtgenote is rechter bij het Constitutioneel Hof in Boedapest) was in 1988 een van de oprichters van de conservatieve regeringspartij Fidesz, net als premier Orbán. Beide mannen werkten de afgelopen dertig jaar nauw samen, onder meer bij het hersch..

