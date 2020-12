Commandant Iran gedood bij drone-aanval

Bij een geheimzinnige luchtaanval bij de Iraaks-Syrische grens is een hoge commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde gedood. Het is de tweede aanslag in korte tijd op een Iraanse functionaris. Op vrijdag werd een vooraanstaande atoomwetenschapper geliquideerd ten noorden van Teheran.

Teheran

Volgens Iraakse veiligheidsfunctionarissen en lokale milities werd de Iraanse commandant gedood toen hij bij de Iraakse grensstad al-Qaim Syrië binnenging. De Revolutionaire Garde van Iran, een elitegroep, steunt al jaren het Syrische leger.

Behalve de commandant, Muslim Shahdan, zouden ook drie anderen zijn gedood toen hun auto het doelwit werd van een drone. De aanval zou al tussen zaterdag en zondag hebben plaatsgevonden, maar werd maandag pas bekend. Hoe hoog Shahdan was binnen de garde en wat zijn missie in Syrië was, is nog onduidelijk. Volgens twee Iraakse veiligheidsfunctionarissen was hij betrokken bij de doorvoer van Iraanse wapens via Irak naar Syrië.

