Bouterse schuift schuld moorden naar Nederland

Desi Bouterse schuift de schuld voor de Decembermoorden van 1982 door. Niet hij was de hoofdschuldige, dat was Nederland: dat steunde plannen voor een tegencoup, en plande zelfs een invasie in Suriname. En dan zijn er ook nog de ‘psychologische factoren’.

Paramaribo

Oud-president en oud-legerleider Desi Bouterse heeft maandag voor het eerst voor de Krijgsraad gesproken over de zogeheten Decembermoorden van 1982, waarbij vijftien tegenstanders van zijn toenmalige militaire bewind in Suriname zijn vermoord. Bouterse, die in eerste aanleg tot twintig jaar cel is veroordeeld, legt indirect de schuld bij Nederland.

Bouterse (75), die in mei dit jaar de verkiezingen verloor, moest persoonlijk verschijnen, omdat hij anders riskeerde dat het eerdere vonnis zou worden uitgevoerd. Hij is bij verstek veroordeeld en heeft daartegen een zogeheten ‘verzet’ aangetekend. De nieuwe behandeling van zijn zaak kan opnieuw lang duren.

In zijn voorgelezen verklaring zei Bouterse, die volgens het vonni..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .