Chinese tweet blaast relatie met Australië op

Canberra

Maandag twitterde Zhao, door zijn bijtend nationalistische toon de ‘Wolf Warrior’ van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken genoemd, een door een Chinese kunstenaar gemanipuleerde foto waarop een Australische militair grinnikend aanstalten maakt een Afghaans kindje de keel af te snijden.

Met zijn tweet speelt Zhao in op recent onderzoek van het Australische leger naar wangedrag onder Australische militairen in Afghanistan, waarbij 39 Afghaanse burgers zouden zijn vermoord. ‘Geschokt door de moord op Afghaanse burgers en gevangenen door Australische soldaten. We veroordelen dit soort daden scherp & roepen op om hen ter verantwoording te roepen’, aldus Zhao op Twitter.

De Australische premier Scott..

