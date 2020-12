'Netflix moet laten zien dat The Crown fictie is'

De Britse minister van Cultuur Oliver Dowden gaat Netflix verzoeken om de jongste episodes van The Crown vooraf te laten gaan door de mededeling dat het hier om een gedramatiseerd verhaal gaat. Sinds de lancering van de vierde reeks is er kritiek op de populaire serie over het Britse koningshuis omdat veel kijkers, zeker die in het buitenland, denken dat het allemaal waar gebeurd is.