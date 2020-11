‘Waanzinnig gewelddadige’ terreuractie van Boko Haram treft burgers in oogsttijd

Zondag werden de eerste 43 vermoorde landarbeiders in Zabarmari begraven. Ze kwamen uit de deelstaat Sokoto, duizend kilometer verderop in het noordwesten van Nigeria.

Zabarmari

De aanslag in het noordoosten van Nigeria, afgelopen zaterdag, op seizoensarbeiders en lokale burgers was ‘de meest gewelddadige rechtstreekse aanval op burgers’ in dit jaar. Dat stelt de VN-hulpcoördinator Edward Kallon in een fel verwoorde reactie. Volgens de VN zijn er zeker 110 mensen vermoord. Kallon uitte zijn woede en afgrijzen over de gruwelijke manier waarop tientallen seizoensarbeiders werden vermoord, terwijl ze in de deelstaat Borno bezig waren de rijstoogst binnen te halen. De terroristen hadden de arbeiders geboeid en de keel doorgesneden. Ook werden volgens de berichten naar schatting vijftien vrouwen ontvoerd door de daders.

De directe aanleiding voor de aanvallen zou zijn geweest dat de lokale bewoners vrijdag ee..

