Acht gelovigen per kerkdienst in Zweden en Máxima opent Museum van de Geest: 7 dagen in 7 foto’s

Koningin Máxima opent het nieuwe Museum van de Geest in Haarlem.





Meisjes in traditionele kimono’s bij de Sensoji Tempel in Tokio op 23 november. De Japanse overheid staat sinds vorige week weer geleidelijk aan binnenlands toerisme toe. epa / Kimimasa Mayama





Bouwmedewerkers op een kraan bij de Notre-Dame in Parijs. De ontmanteling van de bouwsteigers, die bij de brand in april vorig jaar zwaar beschadigd raakten, is op 24 november voltooid. afp / Martin Bureau





Koningin Máxima opent op 24 november het nieuwe Museum van de Geest in Haarlem. anp / Koen van Weel





De aartsbisschop van Zweden, Ante Jackelen (midden), en kapelaan Lars Astrand (links) houden op 25 november een mis in de Kathedraal van Uppsala - de eerste onder ni..

