Protesten in Franse steden tegen omstreden wetswijziging

In verschillende steden in Frankrijk zijn zaterdag vele duizenden mensen de straat opgegaan uit protest tegen een veiligheidswet die de verspreiding van beelden van het gezicht van een politieman strafbaar maakt. Ook richtten de betogingen zich tegen politiegeweld.

Parijs

Er waren onder andere betogingen in Straatsburg, Lyon, Lille, Marseille en Bordeaux. In Parijs en Rennes kwam het tot rellen. In Parijs wierpen betogers barricades op, werd een auto in brand gestoken en enkelen gooiden met voorwerpen naar de politie. Ook in Rennes werden barricades opgericht.

De boosheid van de demonstranten werd versterkt door recent opgedoken beelden van de mishandeling van een zwarte man door politieagenten.

zwarte muziekproducent

President Emmanuel Macron zei vrijdag dat ‘we ons moeten schamen’ voor de beelden van het pak slaag dat de zwarte muziekproducent Michel Zecler een week geleden in Parijs kreeg. Het incident heeft de bezorgdheid over mogelijk systematisch racisme bij de politie vergroot.

Mensenrechtenorganisaties zien de nieuwe wet als een middel om de persvrijheid aan banden te leggen en een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door de politie onmogelijk te maken. Voorstanders zeggen dat politieagenten en hun families bescherming nodig hebben tegen pesterijen, zowel online als persoonlijk als ze buiten dienst zijn.

Een week eerder waren er ook demonstraties vanwege de wetswijziging in Frankrijk.