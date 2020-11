Vrees rond mijnwerkers Zimbabwe

Bindura

De schacht van de goudmijn, die niet meer in gebruik is, stortte in nadat illegale mijnwerkers mogelijk explosieven hadden gebruikt. Reddingswerkers proberen water uit de schacht te pompen om de mijnwerkers te bereiken, maar door drassige grond gaat dit zeer moeizaam. Het is onduidelijk hoe diep de mijnwerkers vastzitten in de schacht, die 100 meter diep is. Wellington Takavarasha, hoofd van de Zimbabwe Miners Federation (ZMF), zegt tegen de Britse krant The Guardian de hoop nog niet te hebben opgegeven. ‘Zodra het water uit de tunnel is, kunnen de reddingswerkers hun werk hervatten. Het lastige is dat je nooit weet hoeveel mensen er in de tunnel zitten. Ze gebruiken geheime tunnels - wat heel gevaarlijk is.’

risico’..

