Meer winst voor Biden in Wisconsin

Washington De door de Amerikaanse president Donald Trump aangevraagde hertelling van de stemmen in de staat Wisconsin heeft niet tot de voor hem gewenste ommekeer gezorgd. Na hertelling bleek dat de Democraat Joe Biden er zelfs nog 132 stemmen bij krijgt, meldt The Washington Post.

Washington

Biden was in de noordelijke staat al aangewezen als winnaar. Hij had al een voorsprong van iets meer dan 20.000 stemmen. Na de hertelling komen de tien kiesmannen die de staat vertegenwoordigen definitief in handen van de Democraat.

Team Trump vroeg op 18 november een gedeeltelijke hertelling van de stemmen aan en betaalde daarvoor de wettelijk vastgestelde som van 3 miljoen dollar (2,5 miljoen euro). De drie miljoen dollar die Trump betaalde komt neer op ruim 22.700 dollar per gewonnen stem voor Biden.

kiesmannen

Ook als de hertelling van de stemmen Trump de tien kiesmannen zou hebben opgeleverd, had dat de verkiezingsuitslag niet veranderd. Biden heeft 306 kiesmannen vergaard, Trump komt niet verder dan 232.

De kosten van een her..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .