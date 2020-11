Bijbelvertaler sterft bij z'n varkens

Op 19 september werd Jeremia Zananbami vermoord in het dorp Hitadipa op Papua. Tien weken later is er Indonesische desinformatie, ruzie binnen de Papoea-beweging en een drievoudig onderzoekssnoer.

Hitadipa

Waren het bandieten of rebellen, zoals Indonesische militairen - steeds meer gedempt - zeggen? Was het een gerichte actie van het leger of de politie tegen een christelijke voorganger die ook opkwam voor een zelfstandig Papua en regionale etnische groepen? Of was het die ene doorgedraaide soldaat?

Zeker is dat Jeremia Zananbami omkwam en dat zijn vrouw Meriam en dochter Rode diep bedroefd zijn. De dominee van de Gospel Tabernacle Church of Indonesia was ook bijbelvertaler en bezig met het omzetten van teksten uit het Indonesisch in het Moni, de etnische groep waartoe hijzelf behoorde. Het Moni is een van de ruim tweehonderd talen die alleen al in Papua worden gesproken.

De bloedige moord op de evangelische voorganger markeert de es..

