Leden Leger des Heils Indonesië vermoord

Jakarta

Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn vier leden van het Leger des Heils vermoord. De politie vermoedt dat de Oost-Indonesische Moedjahedien, extremisten die sympathiseren met terreurgroep ISIS, achter de moorden zitten.

De doden zijn vrijdag gevonden bij hun afgebrande huizen in het dorp Lemban Tongoa in het noorden van het eiland, zei een politiewoordvoerder zaterdag. Twee lichamen waren onherkenbaar verbrand en een van de lichamen was onthoofd. Het Leger des Heils in Indonesië bevestigde dat de slachtoffers vier van hun leden betreffen. <