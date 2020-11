Verkrachting is in India vaak kastenprobleem

Kasteloze meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van (groeps)verkrachting hebben in 80 procent van de gevallen te maken met een dader uit een hogere kaste, blijkt uit onderzoek.

New Delhi

Omdat de kasteloze – ook wel dalit genoemd – in een afhankelijke positie leeft van de hogere kasten als het gaat om werk, woonplaats en voedsel, wordt in de meeste gevallen geen aangifte gedaan tegen de verkrachters. Deze beslissing is vaak het gevolg van langdurige intimidatie en repressie door de dader naar de families van de slachtoffers. De helft van de slachtoffers zijn meisjes onder de achttien.

Uit onderzoek van Swabhiman Society – een lokale organisatie in provincie Haryana die zich inzet voor vrouwenrechten van kastelozen – en de internationale vrouwenrechtenorganisatie Equality Now blijkt dat elke dag tien dalit-vrouwen en -meisjes verkracht worden in India. Uit het onderzoek blijkt ook dat voora..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .