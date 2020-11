Khabarovsk

De inwoners van Khabarovsk laten een fenomenale vastberadenheid zien, schrijft de Novaya Gazeta. Ondanks nu bijna dagelijkse arrestaties bleven de demonstraties tegen het ontslag en de arrestatie van de populaire gouverneur Sergei Furgal ook in november doorgaan. Deze vrijdag is er in de lokale media weinig nieuws over. De partij van Putin, Verenigd Rusland, heeft die dag aangewezen als start van een ‘gezinsflashmob’ op sociale media voor Moederdag, aldus de krant Zvezda in het district Khabarovsk. Maar afgelopen weken waren er nog honderden demonstranten op straat..

