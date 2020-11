Beeldreportage: 280.000 Indiase kinderen in sloppenwijken kregen ID-kaart en kunnen daardoor naar school

India telt twee miljoen straatkinderen. Velen van hen bestaan officieel niet; ze hebben geen persoonsbewijs. Hun leven speelt zich af op straat, onder viaducten en in parken, en ze zijn kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting. Jarenlang deed Save the Children onderzoek naar de snelste en duurzaamste uitweg uit armoede voor deze kinderen. De oplossing bleek verbluffend eenvoudig: een officiële identiteitskaart. Deze kaart opent allerlei deuren. Kinderen kunnen ineens naar school, mogen een dokter bezoeken en krijgen hulp bij het zoeken naar familie. De grootste opgave is het traceren van ongedocumenteerde kinderen. Daarin werkt Save the Children samen met de Indiase overheid en lokale hulporganisaties.



Chetan (8) uit Delhi - beeld Vicky Roy

Chet..

