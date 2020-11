Alerks vader zit vast in een concentratiekamp. ‘Opeens zag ik hem in een Chinees propagandafilmpje op TikTok’

De vader van de Nederlands-Oeigoerse Alerk Ablikim (21) zit vast in een concentratiekamp in China. Leeft hij nog, vroeg Ablikim zich zes jaar lang af. Afgelopen zomer zag hij zijn vader opeens in een Chinees propagandafilmpje op TikTok.

Een groep mannen maakt muziek aan een tafel vol met eten en alcohol. Fel licht schijnt door de ramen. En dan verschijnt er plotseling een bekende. ‘Mijn vader’, zegt Alerk Ablikim (21). ‘Ik herkende hem meteen.’ Hij leeft, hij is er nog, spookte het door zijn hoofd na het bekijken van het Chinese propagandafilmpje op TikTok. Euforie, zo omschrijft Ablikim het gevoel dat hij had toen hij zijn vader terugzag.

Zes jaar lang vroeg Ablikim zich af of zijn vader nog wel leeft. Dat is niet gegarandeerd na jarenlange detentie in een concentratiekamp in de noordwestelijke Chinese regio Xinjiang, waar meer dan een miljoen mensen van Oeigoerse afkomst worden afgeluisterd, opgesloten, gemarteld en geïndoctrineerd, en waar contact met de buitenwereld ..

