Dorp Fucking verandert in Fugging

Wenen

Het wereldberoemde Oostenrijkse dorpje Fucking verandert zijn naam vanaf 1 januari in Fugging. De inwoners waren het zat dat hun plaatsnaamborden steeds werden gestolen. Fucking met zijn ongeveer honderd bewoners was in het verleden vaak in het nieuws door zijn naam. Die heeft geen betekenis in het Duits, maar in het Engels daarentegen is het een krachtterm. De geplaagde bevolking drong al jaren aan op een naamswijziging, hoewel de naam niet alleen een last was. Vorig jaar gebruikten activisten de naam van het dorp in de strijd voor klimaatbescherming. <