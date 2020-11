Wetenschapper vrij na twee jaar beproeving in Iraanse cel

Wetenschapper Kylie Moore-Gilbert is na twee jaar vrijgelaten uit de gevangenis in Iran. De 33-jarige Midden-Oostendeskundige werd in 2018 veroordeeld tot tien jaar cel voor spionage, ondanks gebrek aan bewijs. Haar vrijlating maakt deel uit van een opmerkelijke internationale ruil, waarbij Thailand drie veroordeelde Iraniërs terugstuurde naar Iran.

Teheran

De Brits-Australische Moore-Gilbert, werkzaam aan de universiteit van Melbourne, bezocht in 2018 een academische conferentie in Iran. Vlak voor vertrek naar huis werd ze op het vliegveld van Teheran gearresteerd op verdenking van spionage. Ondanks een gebrek aan bewijs werd ze veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf.

spionage

Ook verschillende andere westerlingen werden in de afgelopen jaren door het regime in Teheran vastgehouden voor ‘spionage’. Volgens experts probeerde Iran op deze manier westerse landen geld af te troggelen. Ook was het een manier om de onderhandelingen over een atoomdeal te beïnvloeden. Iran ontkent dit. De ruil met de veroordeelde Iraniërs in Thailand werd bekendge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .