Europees Parlement veroordeelt nieuwe Poolse abortusregeling

Spaanse parlementslid Iratxe Garcia Perez tijdens het debat over abortusrechten in Polen in het Europees Parlement.

Straatsburg

De resolutie werd aangenomen met 455 stemmen voor, 145 stemmen tegen en 71 onthoudingen. Het EP geeft ermee te kennen dat de uitspraak van 22 oktober van het Poolse Constitutioneel Hof om abortus illegaal te maken in het geval van ernstige en niet te corrigeren afwijkingen bij de foetus, wordt afgekeurd. In wezen wordt met de nieuwe inperking abortus in Polen vrijwel onmogelijk. Deze optie afschaffen, welke verantwoordelijk is voor 96 procent van de legale zwangerschapsafbrekingen in Polen in 2019 (1074 van de 1110), zal leiden tot toename van ‘onveilige, clandestiene en levensbedreigende abortussen’, waarschuwen de Europarlementariërs.

Bovendien stelt de resolutie dat het besluit genomen is door ‘rechters ..

