Cho Ju-bin krijgt veertig jaar celstraf voor ‘virtuele slavernij’. ‘Dit is een doorbraak’

De veroordeling van Cho Ju-bin, ook wel het brein achter een groot online netwerk van seksueel misbruik genoemd, wordt in Zuid-Korea gezien als een doorbraak. ‘Dit is het begin van het einde van seksuele uitbuiting van vrouwen.’

Seoul

Een duivel die niet te stoppen was. Met die opmerkelijke woorden omschreef de 25-jarige Cho Ju-bin zichzelf in maart, toen er grote ophef over hem ontstond in de Zuid-Korea. ‘Bedankt dat jullie dat leven nu afremmen’, zei hij verontschuldigd tijdens een persconferentie. Dat is nog een milde omschrijving voor een ‘moordenaar’ en ‘misbruiker’, iemand die ook wel bekend staat als het brein achter een groot online netwerk waarbij meisjes en vrouwen de dupe worden van seksuele uitbuiting, vonden media en verontwaardigde burgers.

Opluchting heerst in het land nu Cho Ju-bin is veroordeeld tot veertig jaar gevangenisstraf. Een Zuid-Koreaanse rechtbank bevindt hem schuldig aan het leiden van een chatgroep waar meisjes worden gechanteerd om se..

